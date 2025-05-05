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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 мая, 10:52

«Недолго осталось»: Беженка с Донбасса уверена, что Россия спасёт Украину

Беженка Татьяна: Россия спасёт Украину от коллективного помешательства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

До начала спецоперации (СВО) Татьяна бежала из Северодонецка (ЛНР) в Россию. Теперь она снимает квартиру с парнем из ДНР, работает на пункте выдачи крупного маркетплейса и радуется, что её родной город вошёл в состав нашей страны. Девушка, пережившая ужасы военных преступлений ВСУ против жителей Донбасса, уверена, что СВО скоро закончится.

«Но мне почему-то кажется, что недолго осталось ждать. Думаю, что к концу года точно СВО закончится. Вот уже и Курскую область освободили, а значит и Украину Россия спасёт от коллективного помешательства. Мы ведь тоже у себя в Луганской области долго ждали воссоединения с Россией, но ведь дождались. Всё обязательно будет хорошо», — цитирует беженку с Донбасса kp.ru.

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Ранее военный эксперт объяснил, почему важно освободить Одессу. По его словам, город-порт, который используется для переброски западного оружия на Украину, необходимо освободить от власти киевского режима для восстановления России в своих исторических границах.

Борис Эльфанд
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