До начала спецоперации (СВО) Татьяна бежала из Северодонецка (ЛНР) в Россию. Теперь она снимает квартиру с парнем из ДНР, работает на пункте выдачи крупного маркетплейса и радуется, что её родной город вошёл в состав нашей страны. Девушка, пережившая ужасы военных преступлений ВСУ против жителей Донбасса, уверена, что СВО скоро закончится.

«Но мне почему-то кажется, что недолго осталось ждать. Думаю, что к концу года точно СВО закончится. Вот уже и Курскую область освободили, а значит и Украину Россия спасёт от коллективного помешательства. Мы ведь тоже у себя в Луганской области долго ждали воссоединения с Россией, но ведь дождались. Всё обязательно будет хорошо», — цитирует беженку с Донбасса kp.ru.