Воевать за Украину не хотят даже украинцы, обратил внимание первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. В то же время, по его словам, у России в рамках СВО есть преимущество в лице союзных войск КНДР, что позволяет наращивать личный состав ВС РФ без новой мобилизации.