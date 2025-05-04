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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 19:40

«За Украину воевать никто не хочет»: Раскрыто важное преимущество России на СВО

Политолог Пинчук: Воевать за Украину не хотят даже украинцы

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Воевать за Украину не хотят даже украинцы, обратил внимание первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. В то же время, по его словам, у России в рамках СВО есть преимущество в лице союзных войск КНДР, что позволяет наращивать личный состав ВС РФ без новой мобилизации.

«Украина в этом смысле не имеет таких ресурсов даже при всей поддержке коллективного Запада. Как мы убедились, за Украину воевать никто не хочет, в первую очередь сами украинцы, в том числе сбежавшие на Запад», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. Кроме того, в Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО.

Борис Эльфанд
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