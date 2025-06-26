Совбез России: Более 40% мигрантов предпочитают шариат вместо законов РФ

Более 40% мигрантов в России предпочитают жить по шариату, а не по законам страны. Заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков рассказал об итогах опроса.

Он сообщил, что 43,5% опрошенных трудовых мигрантов выбрали шариат. Более того, почти каждый четвёртый иностранный работник, а именно 24%, готов принимать участие в протестах. Они хотят отстаивать право жить в России согласно своей религии, подчеркнул Коков в интервью RG.ru.

Около 15% мигрантов выразили желание участвовать в незаконных политических акциях. Коков указал на складывающиеся обстоятельства, которые могут способствовать формированию устойчивых диаспор и национальных анклавов.

Такое неформальное объединение будет основываться на собственных традициях и религии, а не на российских законах, пояснил он. При этом Коков добавил, что Россия продолжает оставаться привлекательной для мигрантов из Средней Азии.