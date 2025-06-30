Только по желанию: В Госдуме опровергли слухи об обязательной сдаче биометрии в России

Сдача биометрических данных в России по-прежнему является добровольной процедурой, а дискриминация отказавшихся от неё запрещена законом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своём Тelegram-канале.

«В Сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт — ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры», — написал парламентарий.

Также депутат напомнил, что люди, уже сдавшие биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), имеют возможность удалить их через портал «Госуслуги». Таким образом, любые попытки принудить граждан к сдаче биометрии не допускаются, в том числе косвенным образом.