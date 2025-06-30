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Регион
30 июня, 13:23

Только по желанию: В Госдуме опровергли слухи об обязательной сдаче биометрии в России

Депутат Боярский: Сдача биометрии остаётся добровольной, дискриминация запрещена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Сдача биометрических данных в России по-прежнему является добровольной процедурой, а дискриминация отказавшихся от неё запрещена законом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своём Тelegram-канале.

«В Сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт — ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры», — написал парламентарий.

Также депутат напомнил, что люди, уже сдавшие биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), имеют возможность удалить их через портал «Госуслуги». Таким образом, любые попытки принудить граждан к сдаче биометрии не допускаются, в том числе косвенным образом.

В России хотят продавать алкоголь онлайн с помощью биометрии
В России хотят продавать алкоголь онлайн с помощью биометрии

Ранее сообщалось, что с 30 июня в России стартует вторая фаза пилотного проекта по созданию цифровых досье для иностранных граждан, въезжающих в страну. Теперь мигрантам потребуется заранее пройти электронную идентификацию. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года.

Милена Скрипальщикова
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