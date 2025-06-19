В России хотят продавать алкоголь онлайн с помощью биометрии

В России вновь обсуждается возможность легализации онлайн-продажи алкоголя — на этот раз с использованием биометрической идентификации для подтверждения возраста. Как сообщает Mash, Ассоциация компаний интернет-торговли направила соответствующее предложение вице-премьеру и руководителю Аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Сейчас дистанционная торговля спиртным запрещена, в том числе из-за отсутствия надёжного механизма проверки возраста покупателей. В ассоциации предлагают использовать государственную биометрическую систему: пользователь выбирает вино, сервис автоматически запрашивает данные из системы, и если клиенту 18 лет и больше — покупка одобряется, если нет — блокируется.

Планируется также создание реестра доверенных компаний, которым будет разрешено продавать вино через интернет. При этом инициатива касается исключительно продукции российских виноделов — с прицелом на поддержку отечественного производства.

В аппарате вице-премьера подтвердили получение письма и сообщили, что оно находится на рассмотрении. Источники уточняют: если запрет будет снят, запуск системы возможен в короткие сроки.