В Калужской области двое детей мигрантов изнасиловали малолетнюю девочку
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В Калужской области двое несовершеннолетних мигрантов совершили преступление сексуального характера в отношении девочки. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
По его словам, дети 9 и 11 лет, чьи семьи находились в области с нарушением миграционного режима, напали на малолетнюю жительницу Боровского района. Преступники помещены в спецучреждение, их родители задержаны.
«Позиция была и остаётся принципиальной — приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать», — написал глава региона.
Губернатор поручил проверить цепочку привлечения мигрантов — от оформления документов до трудоустройства. Несмотря на снижение числа нелегалов на 50,9% за три года, инцидент показал пробелы в системе. Шапша потребовал от правоохранителей «максимальной жёсткости» в расследовании.
Ранее Life.ru рассказывал о нападении мигрантов на 17-летнего школьника в Тюмени из-за самоката стоимостью в 50 тысяч рублей. Молодой человек отказался добровольно отдавать своё транспортное средство, тогда двое совершеннолетних мужчин напали на него и попытались утопить. Парень смог защититься, использовав газовый баллончик, и сбежал.