В Калужской области двое детей мигрантов изнасиловали малолетнюю девочку

В Калужской области двое несовершеннолетних мигрантов совершили преступление сексуального характера в отношении девочки. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

По его словам, дети 9 и 11 лет, чьи семьи находились в области с нарушением миграционного режима, напали на малолетнюю жительницу Боровского района. Преступники помещены в спецучреждение, их родители задержаны.

«Позиция была и остаётся принципиальной — приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать», — написал глава региона.