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Регион
23 июля, 07:55

Российские компании усилили интерес к найму мигрантов из дальнего зарубежья

Обложка © Олег Елков/ТАСС

Обложка © Олег Елков/ТАСС

За последние месяцы в России наблюдается рост интереса бизнеса к привлечению иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Как следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомились «Ведомости», российские компании стали активнее использовать квоты для трудоустройства сотрудников из Юго-Восточной Азии и Африки.

Так, в Тамбовской области появились отдельные квоты для мигрантов из этих регионов, а в Орловской области один из производителей кабельной продукции планирует привлечь рабочих из африканских стран. Также сообщается, что на Дальневосточную железную дорогу начали направлять рабочих из Сибири, что говорит о нехватке трудовых ресурсов на местах.

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Тренд на расширение географии трудовых мигрантов, по мнению аналитиков, обусловлен как демографическими вызовами, так и ростом потребности в низко- и среднеквалифицированной рабочей силе в отдельных отраслях.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Москве и Подмосковье стартует четырёхлетний эксперимент по цифровому учёту мигрантов через мобильное приложение. Граждане безвизовых стран, в том числе трудовые мигранты обязаны вставать на учёт в специальной системе и уведомлять о смене места жительства.

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Марина Фещенко
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