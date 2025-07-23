Российские компании усилили интерес к найму мигрантов из дальнего зарубежья

За последние месяцы в России наблюдается рост интереса бизнеса к привлечению иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Как следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомились «Ведомости», российские компании стали активнее использовать квоты для трудоустройства сотрудников из Юго-Восточной Азии и Африки.

Так, в Тамбовской области появились отдельные квоты для мигрантов из этих регионов, а в Орловской области один из производителей кабельной продукции планирует привлечь рабочих из африканских стран. Также сообщается, что на Дальневосточную железную дорогу начали направлять рабочих из Сибири, что говорит о нехватке трудовых ресурсов на местах.

Тренд на расширение географии трудовых мигрантов, по мнению аналитиков, обусловлен как демографическими вызовами, так и ростом потребности в низко- и среднеквалифицированной рабочей силе в отдельных отраслях.