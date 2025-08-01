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31 июля, 21:21

Путин освободил от экзамена по русскому языку мигрантов, работающих по квоте

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который освобождает трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, от необходимости подтверждать знание русского языка. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, иностранные граждане, получающие разрешения на работу в рамках установленной правительством квоты, не будут подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления на разрешение на работу.

В пояснительных документах к законопроекту указано, что данная мера поможет сократить временные издержки на привлечение необходимых кадровых ресурсов и более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, особенно в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Также законом предусмотрено увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по профессиям из утверждённого Минтрудом перечня.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства. Новый закон расширяет список основания для принятия такого решения в отношении иностранцев, которые получили паспорт гражданина РФ. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

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Юния Ларсон
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