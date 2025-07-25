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25 июля, 17:45

«Абсурдная идея»: Демографию нельзя спасать мигрантами, заявил глава СПЧ

Фадеев: Идея решить проблему демографии с помощью мигрантов — абсурдна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /elenavolf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /elenavolf

Демографическая проблема, которая сейчас остро стоит в России, не должна решаться с помощью мигрантов. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал это максимально абсурдной идеей.

«Нет! Абсурдная идея – решать демографическую проблему за счёт мигрантов. Нам не масса людей нужна, нам нужны полноценные граждане России», — сказал Фадеев в интервью сайту kp.ru.

Сейчас на каждую женщину приходится лишь 1,38 ребёнка, что значительно ниже необходимого для простого воспроизводства населения показателя в два ребенка. Усугубляет ситуацию высокая частота разводов, почти сравнимая с количеством заключенных браков. Демографы, несмотря на попытки найти решение путём привлечения ведущих специалистов, пока не нашли эффективного выхода из сложившегося демографического кризиса.

Коттеджи вместо муравейников: В ГД придумали, как решить проблемы с демографией
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Ранее Госдума утвердила рекомендации по стимулированию рождаемости в России. Парламентарии разработали предложения по поддержке семей, особенно в сельских районах, фокусируясь на улучшении жилья и медицинских услуг.

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Юлия Сафиулина
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