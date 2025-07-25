За рост демографии ответят сёла: В Госдуме придумали новый способ повысить рождаемость

Госдума утвердила рекомендации по стимулированию рождаемости в России, завершая весеннюю сессию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на итоговый документ по результатам «Правительственного часа».

Парламентарии разработали предложения по поддержке семей, особенно в сельских районах, фокусируясь на улучшении жилья и медицинских услуг. Эти рекомендации, адресованные федеральным и региональным органам власти, призваны обеспечить комплексный подход к демографической политике. Депутаты подчеркнули важность достижения национальной цели по увеличению рождаемости, которая реализуется в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего в 2025 году и объединяющего различные меры поддержки.

Материальное положение семей остаётся одной из ключевых проблем, хотя статистически подтверждённой связи между доходом и рождаемостью не выявлено. Особый упор сделан на развитие сельских территорий, где, по мнению депутатов, потенциал для роста многодетности выше. В перечень мер вошли развитие инфраструктуры, строительство жилья и модернизация медицинских учреждений.

Также среди рекомендаций — усиление медицинской помощи матерям и мониторинг репродуктивного здоровья населения. Госдума предложила проводить детальный анализ эффективности новых мер до их внедрения, включая оценку действующих выплат для малообеспеченных семей. Парламент намерен привлекать научные организации к экспертизе демографических процессов и контролировать выполнение целей нацпроекта.