Путин назвал минимальный уровень рождаемости, которого нужно добиться в России
Путин: Минимальный коэффициент рождаемости в РФ должен быть не ниже 2,1
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России необходимо достичь суммарного коэффициента рождаемости не ниже 2,1 на одну женщину, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Бречалов рассказал, что для республики повышение рождаемости остаётся сложной задачей. По его словам, текущий показатель составляет 1,39, что немного выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, но ниже, чем по России.
«Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент», — уточнил он.
Путин подчеркнул, что даже целевой показатель в 1,6 к 2030 году недостаточен.
«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал глава государства.
Ранее лидер партии СЗРП Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку для семей, в которых рождается третий ребёнок. Он отметил, что улучшение жилищных условий является важным фактором, способствующим росту рождаемости. Эту точку зрения поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, подчеркнув, что жилищный вопрос часто играет ключевую роль при принятии решения о рождении детей.