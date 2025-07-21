Путин назвал минимальный уровень рождаемости, которого нужно добиться в России

России необходимо достичь суммарного коэффициента рождаемости не ниже 2,1 на одну женщину, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Бречалов рассказал, что для республики повышение рождаемости остаётся сложной задачей. По его словам, текущий показатель составляет 1,39, что немного выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, но ниже, чем по России.

«Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент», — уточнил он.

Путин подчеркнул, что даже целевой показатель в 1,6 к 2030 году недостаточен.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал глава государства.