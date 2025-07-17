«Тожероссияне — за бортом»: В Госдуме предложили выборочно стимулировать рождаемость

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что стимулировать рождаемость стоит выборочно — только среди народов, численность которых снижается. Остальные, по его словам, не нуждаются в демографической поддержке. В своём Telegram-канале парламентарий выступил с инициативой пересмотра государственной политики в сфере рождаемости.

«Это ж любимый у правительства проход экономии на льготах через «критерий нуждаемости». «Тожероссияне» за бортом, ибо численность их растёт в отличие от большинства коренных народов России. И никакого «национального критерия», просто арифметика, помогаем «нуждающимся», — написал Матвеев.

По его мнению, помощь от государства должна распределяться адресно — в зависимости от демографической ситуации среди конкретных народов. В частности, он упомянул русских, татар и бурятов как уязвимые группы, которым требуется особое внимание. В то же время, по словам депутата, народы, у которых рождаемость стабильно высокая, не нуждаются в дополнительной помощи. Он также признал, что реализация такой политики может столкнуться с юридическими трудностями из-за возможных обвинений в дискриминации по национальному признаку.