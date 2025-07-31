Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий список оснований для лишения приобретённого гражданства России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В перечень добавлено более 20 пунктов.

В частности, основанием для лишения гражданства станет совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. Также в список вошли содействие реализации решений международных организаций, в которых РФ не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства, публичные призывы к таким действиям и распространение нацистской символики.

Среди новых оснований – организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против несовершеннолетних, производство и распространение материалов с детской порнографией, а также любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма. Лишение приобретённого гражданства возможно и за действия, связанные с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру страны.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.