Путин подписал закон о взыскании во внесудебном порядке долгов по налогам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам взыскивать с граждан неоспоримые долги по налогам и штрафам без обращения в суд. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь налоговые органы смогут в упрощённом порядке взыскивать с физических лиц долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. ФНС направит гражданину решение о взыскании в течение полугода после истечения срока уплаты. При этом, до начала процедуры, граждане имеют право оспорить указанные в документе суммы.
Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
Ранее Life.ru сообщал, что президент подписал закон, который вводит новые, а также повышает размеры существующих госпошлин для автовладельцев и мигрантов. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. Например, стоимость выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) увеличится с 800 до 1200 рублей.