Путин подписал закон о взыскании во внесудебном порядке долгов по налогам

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам взыскивать с граждан неоспоримые долги по налогам и штрафам без обращения в суд. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь налоговые органы смогут в упрощённом порядке взыскивать с физических лиц долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. ФНС направит гражданину решение о взыскании в течение полугода после истечения срока уплаты. При этом, до начала процедуры, граждане имеют право оспорить указанные в документе суммы.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.