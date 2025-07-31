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Регион
31 июля, 16:23

Путин подписал закон о взыскании во внесудебном порядке долгов по налогам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам взыскивать с граждан неоспоримые долги по налогам и штрафам без обращения в суд. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь налоговые органы смогут в упрощённом порядке взыскивать с физических лиц долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. ФНС направит гражданину решение о взыскании в течение полугода после истечения срока уплаты. При этом, до начала процедуры, граждане имеют право оспорить указанные в документе суммы.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент подписал закон, который вводит новые, а также повышает размеры существующих госпошлин для автовладельцев и мигрантов. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. Например, стоимость выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) увеличится с 800 до 1200 рублей.

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Наталья Афонина
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