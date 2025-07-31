Путин подписал закон о новых пошлинах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает размеры уже действующих. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования документа.

Согласно документу, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастёт с 800 до 1200 рублей. Внесение изменений в уже выданный ПТС будет стоить 525 рублей вместо 350. Существенные изменения затронут и оформление свидетельств о регистрации автомобиля: теперь за бумажную версию придётся заплатить 1500 рублей, а за пластиковую нового поколения — 4500.

Стоимость получения национального водительского удостоверения на пластике увеличится до 4000 рублей, а за права нового образца потребуется заплатить 6000. Вдвое подорожает и международное водительское удостоверение — с 1600 до 3200 рублей. Повышены пошлины и на выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — до 2250 рублей, а его продление теперь обойдется в 1500 вместо прежней тысячи.

Платными станут и те услуги, которые ранее не облагались пошлиной. Так, теперь при оформлении диагностической карты после техосмотра потребуется заплатить 500 рублей за внесение сведений в базу ЕАИСТО. Кроме того, появится госпошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям.

Изменения коснутся и стоимости государственных номерных знаков. За металлический транзитный номер придётся отдать 2400 рублей вместо 1600, за бумажный — 300 вместо 200. Регистрационные знаки для автомобилей теперь будут стоить 3000 рублей, а для мотоциклов и прицепов — 2250. Также в три раза увеличены пошлины за получение свидетельства о соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности после изменений и за разрешение на внесение таких изменений в уже эксплуатируемое транспортное средство.

Дополнительные пошлины вводятся и для иностранных граждан. Постановка на учёт по месту пребывания будет стоить 500 рублей, продление срока временного пребывания — 1000. Пошлина за регистрацию по месту жительства увеличена с 420 до 1000 рублей. При этом данные сборы не будут распространяться на участников пилотного проекта по усовершенствованию системы миграционного учёта. Кроме того, устанавливается плата в размере 4200 рублей за выдачу или переоформление патента, а также за продление разрешения на работу. За получение дубликата этого разрешения или внесение изменений в него потребуется заплатить 2100 рублей.