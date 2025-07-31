Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с августа

С августа в России вступают в силу сразу несколько новых законов. Они касаются защиты детей от мошенников, блокировки спама, усиления наказания за вандализм на мемориалах и поддержки участников СВО. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать», — написал Володин об одном из принятых законов.

С 1 августа подростки смогут открывать банковские счета только с согласия родителей или законных представителей. Также россияне получат возможность отказаться от спама — достаточно направить оператору связи заявление об отказе от массовых рассылок. Оператор будет обязан прекратить их. С 3 августа вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до пяти миллионов рублей — закон распространяется на мемориалы как в России, так и за рубежом.

Кроме того, для участников СВО приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ на время боевых действий — это поможет бойцам быстрее вернуться к учёбе и адаптироваться к мирной жизни. Также вводится ответственность за оборот немаркированного алкоголя и табака, а также за производство и сбыт поддельных средств идентификации для их маркировки.