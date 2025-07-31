Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с августа
Володин: В РФ с августа вступят в силу законы о защите подростков и мемориалов
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С августа в России вступают в силу сразу несколько новых законов. Они касаются защиты детей от мошенников, блокировки спама, усиления наказания за вандализм на мемориалах и поддержки участников СВО. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать», — написал Володин об одном из принятых законов.
С 1 августа подростки смогут открывать банковские счета только с согласия родителей или законных представителей. Также россияне получат возможность отказаться от спама — достаточно направить оператору связи заявление об отказе от массовых рассылок. Оператор будет обязан прекратить их. С 3 августа вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до пяти миллионов рублей — закон распространяется на мемориалы как в России, так и за рубежом.
Кроме того, для участников СВО приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ на время боевых действий — это поможет бойцам быстрее вернуться к учёбе и адаптироваться к мирной жизни. Также вводится ответственность за оборот немаркированного алкоголя и табака, а также за производство и сбыт поддельных средств идентификации для их маркировки.
На фоне масштабных законодательных изменений в России обсуждается новая инициатива — ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов после рождения ребёнка. Первые недели после появления ребёнка — самый непростой период для семьи, и отцы должны иметь возможность быть рядом, помогать и участвовать в уходе за новорождённым. Сейчас документ направлен на рассмотрение в правительство.