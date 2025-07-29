В Госдуме требуют сократить срок возврата денег за авиабилеты

Власти должны ускорить возврат денег за отменённые авиарейсы с 10 до одного-двух дней и запретить динамическое ценообразование в чрезвычайных ситуациях. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов.

«Использование такой системы приводит к необоснованному росту стоимости билетов, и перелёт становится не по карману подавляющему большинству граждан», — заявил политик в разговоре с 360.ru.

Миронов потребовал от авиакомпаний сократить сроки возврата средств за билеты до 1–2 дней, отдав приоритет пассажирам, уже совершившим первый сегмент перелёта и возвращающимся домой. Он также напомнил о случаях, когда из-за атак дронов рейсы отменялись, а люди сталкивались с трудностями при возврате денег и были вынуждены покупать новые билеты по завышенным ценам.

Особенно проблемной депутат назвал практику динамического ценообразования, при которой стоимость экономкласса может превысить цену бизнес-билета из-за всплеска спроса. Миронов настаивает на отмене этого механизма в экстренных ситуациях.