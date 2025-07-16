Мест нет! Группу россиян с билетами не пустили в самолёт до Сочи и испортили отдых

Семья из Иркутска отправилась на отдых в Сочи, но вместо запланированных семи часов их путешествие затянулось на 13. Это произошло из-за проблемы с овербукингом у авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщает Telegram канал SHOT.

Пара купила билеты ещё в октябре и должны были вылететь 15 июля в 09:20. Когда они пришли в аэропорт, им сказали, что у них нет мест в самолёте, и они могут получить только посадочный талон без места. Это означало, что, скорее всего, они не смогут улететь.

Семья узнала, что не смогли попасть на рейс еще семь пассажиров. Представители авиакомпании предложили заполнить документы на компенсацию в 7000 рублей, но использовать её можно будет только на следующем рейсе, а не на этом. В конечном итоге их пересадили на другой самолёт, который летел по маршруту Иркутск – Москва – Сочи. Время в пути составило 13 часов вместо ожидаемых семи. Чтобы получить нормальную компенсацию, семье пришлось самим писать жалобу.