Девичник в Сибири: Россиянка трижды столкнулась с овербукингом во время перелёта на свадьбу

Жительница Санкт-Петербурга трижды за одну поездку столкнулась с овербукингом, в результате чего пропустила девичник подруги и потеряла 20 тысяч рублей. Как рассказала Telegram-каналу SHOT Алина, её неудачная поездка произошла в конце прошлого месяца.

Жительница Санкт-Петербурга трижды за одну поездку стала жертвой овербукинга. Обложка © SHOT

Первый случай овербукинга случился, когда девушка летела рейсом S7 из Санкт-Петербурга в Новосибирск на свадьбу подруги. После регистрации она спокойно ждала посадки, но выяснилось, что количество зарегистрированных пассажиров превышает количество мест в самолёте. Система автоматически выбрала трёх человек, которые не смогут улететь, и Алина оказалась в их числе.

Её перебронировали на рейс следующего дня, вылетающий в 13:50. Однако и на этом рейсе не оказалось свободных мест. Улететь удалось только вечером в 21:45. В качестве компенсации ей выдали подарочную карту на 5000 рублей. В итоге девушка прилетела в Новосибирск в день свадьбы и, уставшая, сразу отправилась на торжество, пропустив девичник.

Но на этом приключения Алины не закончились. На обратном рейсе из Новосибирска ситуация повторилась – произошёл третий случай овербукинга. У девушки не было возможности ждать следующий рейс, поэтому она доплатила 20 000 рублей за место в бизнес-классе, так как других вариантов не было.