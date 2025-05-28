Ветераны СВО и семьи с детьми будут защищены от овербукинга
Обложка © Life.ru
Замглавы Бюро расследований Народного фронта Валерий Горюханов считает, что ветераны и участники СВО должны быть защищены от рисков, связанных с введением овербукинга. Об этом говорится в материале «Постньюс».
По его мнению, гарантированное право на посадку также должно быть обеспечено маломобильным гражданам и семьям с детьми — вне зависимости от маршрута и компенсаций. Горюханов предлагает, чтобы за несколько часов до вылета авиакомпании предлагали отдельным пассажирам добровольно перейти на другие рейсы в обмен на бонусы или денежное возмещение.
«Это поможет избежать отказов в посадке и даст человеку возможность заранее скорректировать планы. Также важно упростить процесс получения компенсаций, чтобы он не превращался в бюрократическую волокиту. Овербукинг, в свою очередь, помогает эффективнее управлять загрузкой рейсов, компенсировать неявки и сдерживать рост цен на билеты. А легализация создаст прозрачные правила для всех участников», — пояснил он в беседе с «Постньюс».
Ранее сообщалось, что Минтранс рассматривает возможность запуска овербукинга в тестовом режиме на популярных направлениях — в Сочи и Санкт-Петербург. Это, по мнению экспертов, позволит минимизировать риски как для авиаперевозчиков, так и для пассажиров. В случае легализации овербукинга в России пассажирам могут установить компенсацию в размере 200% от стоимости билета.