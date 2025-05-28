Ветераны СВО и семьи с детьми будут защищены от овербукинга

Замглавы Бюро расследований Народного фронта Валерий Горюханов считает, что ветераны и участники СВО должны быть защищены от рисков, связанных с введением овербукинга. Об этом говорится в материале «Постньюс».

По его мнению, гарантированное право на посадку также должно быть обеспечено маломобильным гражданам и семьям с детьми — вне зависимости от маршрута и компенсаций. Горюханов предлагает, чтобы за несколько часов до вылета авиакомпании предлагали отдельным пассажирам добровольно перейти на другие рейсы в обмен на бонусы или денежное возмещение.