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Регион
28 мая, 13:31

Ветераны СВО и семьи с детьми будут защищены от овербукинга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы Бюро расследований Народного фронта Валерий Горюханов считает, что ветераны и участники СВО должны быть защищены от рисков, связанных с введением овербукинга. Об этом говорится в материале «Постньюс».

По его мнению, гарантированное право на посадку также должно быть обеспечено маломобильным гражданам и семьям с детьми — вне зависимости от маршрута и компенсаций. Горюханов предлагает, чтобы за несколько часов до вылета авиакомпании предлагали отдельным пассажирам добровольно перейти на другие рейсы в обмен на бонусы или денежное возмещение.

«Это поможет избежать отказов в посадке и даст человеку возможность заранее скорректировать планы. Также важно упростить процесс получения компенсаций, чтобы он не превращался в бюрократическую волокиту. Овербукинг, в свою очередь, помогает эффективнее управлять загрузкой рейсов, компенсировать неявки и сдерживать рост цен на билеты. А легализация создаст прозрачные правила для всех участников», — пояснил он в беседе с «Постньюс».

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Ранее сообщалось, что Минтранс рассматривает возможность запуска овербукинга в тестовом режиме на популярных направлениях — в Сочи и Санкт-Петербург. Это, по мнению экспертов, позволит минимизировать риски как для авиаперевозчиков, так и для пассажиров. В случае легализации овербукинга в России пассажирам могут установить компенсацию в размере 200% от стоимости билета.

Марина Фещенко
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