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28 мая, 12:30

Названы популярные города, с которых в России начнётся легализация овербукинга

«Постньюс»: Легализация овербукинга в России начнётся с Сочи и Санкт-Петербурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Введение овербукинга в России начнётся с рейсов в Сочи и Санкт-Петербург — такие данные выяснил «Постньюс» в ходе своего расследования.

Как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, эти направления выбраны из-за их высокой популярности и частоты рейсов. Именно на загруженных маршрутах механизм овербукинга может работать эффективно. В то же время, по словам эксперта, его применение на дальневосточных направлениях маловероятно.

«До Петербурга самолёты летают чуть ли не каждые полчаса. Даже если пассажир вылетит на полчаса позже, он получит компенсацию, и это не станет проблемой», — отметил Зотов.

Овербукинг — это практика продажи большего количества билетов, чем имеется фактических мест. Такая схема используется для оптимизации загрузки рейсов в случае неявки части пассажиров. В настоящее время эта практика в России законодательно не урегулирована, и пассажиры, столкнувшиеся с отказом в посадке, не имеют гарантированной защиты.

Пассажиры при овербукинге в России смогут получить компенсацию в размере 200%
Пассажиры при овербукинге в России смогут получить компенсацию в размере 200%

Ранее сообщалось, что при легализации овербукинга в России пассажирам, которым отказали в посадке из-за перебронирования, будет полагаться компенсация в размере 200% от стоимости билета.

Марина Фещенко
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