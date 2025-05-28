Пассажиры при овербукинге в России смогут получить компенсацию в размере 200%
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В случае легализации овербукинга в России пассажирам могут установить компенсацию в размере 200% от стоимости билета, выяснил «Постньюс».
Минтранс обсуждает возможность введения механизма овербукинга с представителями авиационной отрасли и организаций по защите прав потребителей. По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, предлагается закрепить в законодательстве право пассажира на компенсацию и обязательство перевозчиков заранее предупреждать об овербукинге при покупке билета.
«Мы предлагаем ввести компенсацию в размере 200% от стоимости билета с сохранением права на следующий рейс. При этом задержка не должна превышать 24 часов», — пояснил Зотов.
Овербукинг — это практика продажи большего количества билетов, чем имеется фактических мест. Такая схема используется для оптимизации загрузки рейсов в случае неявки части пассажиров. В настоящее время эта практика в России законодательно не урегулирована, и пассажиры, столкнувшиеся с отказом в посадке, не имеют гарантированной защиты.
Разбирательства со сверхбронированием авиабилетов идут не первый год. В декабре 2023 года одна из российских авиакомпаний незаконно отказала в перелёте двум пассажирам, которые приобрели билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Позже компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.