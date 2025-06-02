В ГД внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов
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Депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого инициировали законопроект, запрещающий авиакомпаниям практику овербукинга (сверхбронирования). Соответствующий документ уже внесен в Госдуму и опубликован в электронной системе законодательной деятельности.
«Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком», — говорится в пояснительной записке.
По словам авторов инициативы, реализация законопроекта устранить несправедливость в отношении пассажиров, а также уменьшит судебные издержки и увеличит конкуренцию за счёт качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.
Ранее Life.ru сообщал, что действия авиакомпании «Победа» по урезанию норм ручной клади были признаны незаконными. Суд принял данное решение по инициативе прокуратуры. По результатам проверки установлено, что перевозчик превысил свои полномочия при определении допустимых размеров багажа.