В ГД внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов

Депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого инициировали законопроект, запрещающий авиакомпаниям практику овербукинга (сверхбронирования). Соответствующий документ уже внесен в Госдуму и опубликован в электронной системе законодательной деятельности.

«Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, реализация законопроекта устранить несправедливость в отношении пассажиров, а также уменьшит судебные издержки и увеличит конкуренцию за счёт качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.