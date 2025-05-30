Требования российской авиакомпании к ручной клади признали незаконными

Действия авиакомпании «Победа» по урезанию норм ручной клади были признаны незаконными. Суд принял данное решение по инициативе прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки, проведённой Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, было установлено, что авиакомпания «Победа» вышла за рамки своих прав, предоставленных законом, касательно определения размеров ручной клади.

Авиакомпания резко ограничила габариты ручной клади до 4 см в ширину, что фактически исключило возможность провоза личных вещей пассажиров. Эти действия были расценены как умышленное создание неприемлемых условий, препятствующих свободной перевозке предметов, которые по закону не имеют размерных ограничений (включая портпледы, детские переноски, складные коляски, дамские сумочки, портфели, рюкзаки, букеты цветов и т.д.).