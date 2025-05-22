«Новый рубеж впечатлений»: Названы сроки появления мест для стоячих пассажиров в самолётах
Daily Mail: Места для стоячих пассажиров в самолётах могут появиться в 2026 году
Несколько бюджетных авиакомпаний рассматривают возможность введения мест для стоячих пассажиров в салонах самолётов. Сиденья «велосипедного типа» могут появиться уже в 2026 году, они позволят пассажирам находиться на борту в полустоячем положении. Разработчик Aviointeriors утверждает, что благодаря таким местам вместимость самолёта вырастет на 20%, сообщает Daily Mail.
На данный момент Avionteriors не предоставила комментарии по этому поводу, а также ещё ни одна авиакомпания официально не подтвердила планы по внедрению этой инновации.
Подобные вертикальные сиденья Skyrider 2.0 впервые были показаны ещё в 2018 году на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Они представляют собой усовершенствованную версию концепции «сиденья-сёдла». В обновлённой версии увеличено количество набивки и усилены крепления. Компания утверждает, что места представляют собой «новый рубеж недорогих билетов и впечатлений пассажиров».
Ранее Life.ru рассказывал, что в России не появится штрафов для авиапассажиров, которые встают с мест раньше времени. При этом авиакомпания Turkish Airlines планирует ввести подобные наказания. Представители РФ также заявили, что хотят обсудить данный вопрос с коллегами, потому что данные правила могут отразиться на гражданах России.