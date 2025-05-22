«Новый рубеж впечатлений»: Названы сроки появления мест для стоячих пассажиров в самолётах

Несколько бюджетных авиакомпаний рассматривают возможность введения мест для стоячих пассажиров в салонах самолётов. Сиденья «велосипедного типа» могут появиться уже в 2026 году, они позволят пассажирам находиться на борту в полустоячем положении. Разработчик Aviointeriors утверждает, что благодаря таким местам вместимость самолёта вырастет на 20%, сообщает Daily Mail.

Новые стоячие места в самолётах. Обложка © aviointeriors

На данный момент Avionteriors не предоставила комментарии по этому поводу, а также ещё ни одна авиакомпания официально не подтвердила планы по внедрению этой инновации.