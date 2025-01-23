Китайские внедорожники Changan могут убрать с российского рынка из-за «желеобразных» сидений

Китайские внедорожники Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут пропасть с российского рынка. Как пишет Mash, дело в неправильной конструкции спинок кресел, которые во время ДТП превращаются в «желе» и «дарят» водителю и пассажиру компрессионный перелом позвоночника.

С этой проблемой в Национальный автомобильный союз обратились владельцы Changan. После небольшой аварии кресла в их авто стали неестественно выгибаться (это видно на снятых кадрах).

В России призвали проверить кроссоверы Changan из-за проблемы с сиденьями. Видео © Mash

НАС в свою очередь направил письмо руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации. Если сиденья не пройдут проверку, Changan отзовут с рынка. Как рассказал президент НАС Антон Шапарин, перед выводом автомобилей на рынок РФ их проверяют на ударопрочность и безопасность. Однако речь идёт только о кузове, а не о спинках кресел.

Changan входит в топ-5 по популярности в РФ, за 2024 год продажи Uni-S, Uni-T и Uni-K выросли на 109%, 110% и 129%.