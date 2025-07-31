Путин подписал закон о приостановке услуг связи абоненту в случае ареста счетов

Глава государства Владимир Путин подписал закон, позволяющий операторам связи приостанавливать обслуживание абонентов, чьи счета арестованы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон уточняет основания для приостановки оказания услуг связи в ситуациях, когда денежные средства, внесённые в качестве аванса, заблокированы или арестованы. Главной целью является противодействие преступлениям, связанным с хищением и выводом денег через телекоммуникации. Операторы будут обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть подозрения в их использовании в преступных целях.

Данные меры соответствуют другому закону, предусматривающему временную блокировку банковских счетов и электронных кошельков, подозреваемых в связи с преступной деятельностью. Реализация закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и не окажет существенного влияния на экономическую деятельность операторов. Контроль за соблюдением будет осуществляться посредством государственного надзора и административных мер.