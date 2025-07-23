Путин подписал закон о снижении госпошлины на дарение жилья близким родственникам
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Закон, который предоставляет значительные льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости, подписал президент России Владимир Путин. Теперь размер нотариальной пошлины будет снижен для супругов, родителей, детей, включая усыновителей и усыновленных, а также дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестёр.
Законодатели отмечают, что средняя стоимость нотариального удостоверения составляет 25-30 тысяч рублей, что создаёт финансовые трудности для пенсионеров и их семей. Благодаря новому закону размер государственной пошлины будет снижен на 50%. С 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения станет обязательным для всех граждан.
Ранее Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. Теперь цена за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт — с 350 до 525 рублей. Также вводится новая госпошлина в 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты.