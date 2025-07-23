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23 июля, 17:23

Путин подписал закон о снижении госпошлины на дарение жилья близким родственникам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Закон, который предоставляет значительные льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости, подписал президент России Владимир Путин. Теперь размер нотариальной пошлины будет снижен для супругов, родителей, детей, включая усыновителей и усыновленных, а также дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестёр.

Законодатели отмечают, что средняя стоимость нотариального удостоверения составляет 25-30 тысяч рублей, что создаёт финансовые трудности для пенсионеров и их семей. Благодаря новому закону размер государственной пошлины будет снижен на 50%. С 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения станет обязательным для всех граждан.

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Ранее Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. Теперь цена за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт — с 350 до 525 рублей. Также вводится новая госпошлина в 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты.

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Полина Никифорова
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