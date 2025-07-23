Путин подписал закон о снижении госпошлины на дарение жилья близким родственникам

Закон, который предоставляет значительные льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости, подписал президент России Владимир Путин. Теперь размер нотариальной пошлины будет снижен для супругов, родителей, детей, включая усыновителей и усыновленных, а также дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестёр.

Законодатели отмечают, что средняя стоимость нотариального удостоверения составляет 25-30 тысяч рублей, что создаёт финансовые трудности для пенсионеров и их семей. Благодаря новому закону размер государственной пошлины будет снижен на 50%. С 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения станет обязательным для всех граждан.