В ЛДПР предложили освободить малоимущих россиян от пошлины за наследство

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлины на оформление наследства граждан с низким доходом. Инициатива направлена на поддержку россиян, чей доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.

Как отмечается в пояснительной записке депутатов, копия которой оказалась в распоряжении «Газеты.ru», в зависимости от стоимости имущества и степени родства с наследодателем пошлина может достигать внушительных сумм — вплоть до миллиона рублей. Для граждан с ограниченным доходом такие траты могут стать критичными, вплоть до отказа от получения наследства. Авторы инициативы подчеркивают, что высокие сборы зачастую становятся барьером для законного оформления прав на имущество, подталкивая к обходным и незаконным схемам.

По данным Росстата за 2024 год, около 7,2% населения — это более 10 миллионов человек — живут за чертой прожиточного минимума. Именно их депутаты предлагают освободить от дополнительных финансовых нагрузок.

«Мы не можем допустить, чтобы финансовые трудности лишали людей возможности законно оформить свои наследственные права», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.