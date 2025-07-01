В Госдуме объяснили, почему пенсии россиян будут индексировать два раза в год

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обосновала решение о ежегодной индексации страховых пенсий в РФ, которая будет проходить в два этапа с 2026 года. Её слова приводит RT.

«Почему именно с 1 февраля и с 1 апреля? С 1 февраля достаточно удобно производить перерасчёт на реальное значение инфляции за год. Как мы помним, в этом году пришлось доиндексировать страховые пенсии, поскольку они были проиндексированы с 1 января, а Росстат подвёл итоги за весь 2024 год уже ближе к концу февраля», — рассказала парламентарий.

Она объяснила, что первый этап индексации будет ориентирован на реальный показатель инфляции, а второй — на увеличение доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.