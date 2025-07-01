Страховые пенсии в России начнут индексировать дважды в год

С 2026 года страховые пенсии граждан России будут увеличиваться дважды в год — в феврале с учётом инфляции и в апреле с поправкой на рост доходов социального фонда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.

«С 2026 года их страховые пенсии, тех кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов социального фонда», — рассказал Мишустин.

Такое решение призвано обеспечить более стабильное повышение выплат и защитить пенсионеров от обесценивания пенсий на фоне экономических изменений.