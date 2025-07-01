Страховые пенсии в России начнут индексировать дважды в год
Мишустин: Страховые пенсии с 2026 года будут индексироваться вдвойне
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С 2026 года страховые пенсии граждан России будут увеличиваться дважды в год — в феврале с учётом инфляции и в апреле с поправкой на рост доходов социального фонда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.
«С 2026 года их страховые пенсии, тех кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов социального фонда», — рассказал Мишустин.
Такое решение призвано обеспечить более стабильное повышение выплат и защитить пенсионеров от обесценивания пенсий на фоне экономических изменений.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина напомнила, что предпенсионеров нельзя увольнять даже при сокращении штата без согласия профсоюза или трудовой инспекции. Кроме того, россиянам с таким статусом гарантируется бесплатное обучение и помощь в трудоустройстве.