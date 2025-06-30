В Госдуме напомнили, что работников предпенсионного возраста нельзя увольнять

Предпенсионеров не имеют права уволить с работы даже при сокращении штата без согласия профсоюза. Об этом напомнила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. Она также подчеркнула, что в случае потери работы, россиянам с таким статусом полагается бесплатное обучение и помощь с трудоустройством.

«Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приёме на работу из-за возраста», — цитирует Стенякину РИА «Новости».

Предпенсионный возраст у россиян начинается за пять лет до выхода на пенсию. Пенсионный возраст сейчас постепенно повышают. К 2028 году он будет составлять 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин.