Российские компании стали активно брать на работу предпенсионеров

Компании стали значительно активнее привлекать работников предпенсионного возраста. По данным газеты «Известия», интерес к соискателям старше 50 лет в России увеличится вдвое.

Ожидается, что в 2025 году количество предложений о работе для этой категории специалистов удвоится, достигнув отметки в пять миллионов. В основном, опытные сотрудники востребованы на производственных и сервисных должностях, а также в сферах логистики, розничных продаж, строительства, операций с недвижимостью и различных отраслях производства.

Ключевым преимуществом таких кадров является их богатый профессиональный опыт и высокая квалификация, что делает их ценным активом для работодателей.