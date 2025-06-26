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26 июня, 07:13

Российские компании стали активно брать на работу предпенсионеров

«Известия»: Работников предпенсионного возраста стали вдвое чаще звать на работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Компании стали значительно активнее привлекать работников предпенсионного возраста. По данным газеты «Известия», интерес к соискателям старше 50 лет в России увеличится вдвое.

Ожидается, что в 2025 году количество предложений о работе для этой категории специалистов удвоится, достигнув отметки в пять миллионов. В основном, опытные сотрудники востребованы на производственных и сервисных должностях, а также в сферах логистики, розничных продаж, строительства, операций с недвижимостью и различных отраслях производства.

Ключевым преимуществом таких кадров является их богатый профессиональный опыт и высокая квалификация, что делает их ценным активом для работодателей.

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Кстати, весной 2025 года количество доступных для пенсионеров вакансий выросло на 35%. При этом их ежемесячный доход на подобных местах достигает 66 394 рублей. Наиболее часто ищут поваров, где опыт является решающим фактором.

Владимир Озеров
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