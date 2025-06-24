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Регион
24 июня, 13:23

Российские компании стали активнее брать на работу пенсионеров

РИАМО: Количество вакансий для пенсионеров выросло на 35% за весну 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Российский рынок труда весной текущего года продемонстрировал заметный рост предложений по гибкой занятости для людей старшего возраста. Число таких вакансий для пенсионеров увеличилось на 35%, а средний ежемесячный доход по подобным позициям в стране достиг 66 394 рублей, сообщает РИАМО.

Наиболее выраженная потребность наблюдается в поварах (+83%), где особенно ценятся многолетний опыт и готовность к обучению. Значительно возрос спрос на горничных (+75%) и водителей пассажирского транспорта (+67%), при этом последних наниматели высоко оценивают за знание города и стрессоустойчивость. В пятёрку самых востребованных также вошли дворники (+56%) и продавцы (+49%).

Этот тренд позволяет старшему поколению не только поддерживать активный образ жизни, но и существенно наращивать свой совокупный доход. Растущий интерес к гибким форматам труда стирает возрастные барьеры, открывая пенсионерам новые возможности для самореализации и финансовой стабильности, сказано в материале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что работающим пенсионерам пересчитают пенсии в августе 2025 года. Это коснётся тех пожилых россиян, которые с 2024 года работали официально. Размер надбавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных за этот год.

Владимир Озеров
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