Российские компании стали активнее брать на работу пенсионеров

Российский рынок труда весной текущего года продемонстрировал заметный рост предложений по гибкой занятости для людей старшего возраста. Число таких вакансий для пенсионеров увеличилось на 35%, а средний ежемесячный доход по подобным позициям в стране достиг 66 394 рублей, сообщает РИАМО.

Наиболее выраженная потребность наблюдается в поварах (+83%), где особенно ценятся многолетний опыт и готовность к обучению. Значительно возрос спрос на горничных (+75%) и водителей пассажирского транспорта (+67%), при этом последних наниматели высоко оценивают за знание города и стрессоустойчивость. В пятёрку самых востребованных также вошли дворники (+56%) и продавцы (+49%).

Этот тренд позволяет старшему поколению не только поддерживать активный образ жизни, но и существенно наращивать свой совокупный доход. Растущий интерес к гибким форматам труда стирает возрастные барьеры, открывая пенсионерам новые возможности для самореализации и финансовой стабильности, сказано в материале.