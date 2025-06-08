Работающим пенсионерам пересчитают пенсии в августе

В августе 2025 года работающие пенсионеры в России получат ежегодный перерасчёт страховой пенсии. Об этом сообщил RT депутат Госдумы Алексей Говырин, уточнив, что это коснётся тех, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

Перерасчёт будет произведён автоматически, без необходимости подачи заявлений. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за 2024 год, но максимальная прибавка составит три индивидуальных пенсионных коэффициента.

«Перерасчёт будет осуществляться автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать никаких заявлений. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимально работающий пенсионер может рассчитывать на прибавку в размере трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов. Даже если по итогам года заработано больше, прибавка будет начислена только на три балла», — объяснил парламентарий.

Важно отметить, что стоимость одного коэффициента при перерасчёте будет определяться по его значению на момент выхода пенсионера на пенсию. Таким образом, для пенсионеров, оформлявших выплаты несколько лет назад, стоимость балла может отличаться от текущей.

Для получения прибавки важна официальная занятость и регулярная уплата страховых взносов. Все необходимые данные о стаже и взносах передаются работодателями в Социальный фонд, что исключает необходимость участия пенсионеров в процессе перерасчёта.

Выплаты с учётом перерасчёта начнутся в августе 2025 года, а точная дата получения средств будет зависеть от региона проживания пенсионера, как правило, это период с 3-го по 25-е число месяца, пояснил эксперт.