Свыше 50 тысяч рублей: Кто из россиян может рассчитывать на пенсию за выслугу лет

Размер пенсии россиян за выслугу лет может превышать 50 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с «Газета.Ru».

Он отметил, что такие выплаты получают около 2,7 миллиона россиян. Они предусмотрены для отдельных категорий граждан, в частности, военных, госслужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Претендовать на пенсию можно при достижении определённого срока работы.

«Военным требуется от 20 лет. Если есть смешанный стаж — общий срок от 25 лет, при этом больше половины должно приходиться на службу. У гражданских служащих минимальный срок — 15 лет», — сказал депутат.

По его словам, размер зависит от оклада, продолжительности службы и должности, которую занимал гражданин. Например, федеральный служащий, который получал в среднем 70 тысяч рублей и имеет стаж 20 лет, может рассчитывать на пенсию около 31,5 тысячи рублей. А если россиянин был офицером, имеет большой стаж и опыт на руководящих должностях, то его пенсия может быть свыше 50 тысяч рублей.

Также к сумме прибавляется и страховая часть – 8,9 тысячи рублей. Для военнослужащих её назначают отдельно при достижении пенсионного возраста, а у обычных граждан она входит в состав обычной пенсии.