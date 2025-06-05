Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 11:12

Свыше 50 тысяч рублей: Кто из россиян может рассчитывать на пенсию за выслугу лет

Депутат Никитин: Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Размер пенсии россиян за выслугу лет может превышать 50 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с «Газета.Ru».

Он отметил, что такие выплаты получают около 2,7 миллиона россиян. Они предусмотрены для отдельных категорий граждан, в частности, военных, госслужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Претендовать на пенсию можно при достижении определённого срока работы.

«Военным требуется от 20 лет. Если есть смешанный стаж — общий срок от 25 лет, при этом больше половины должно приходиться на службу. У гражданских служащих минимальный срок — 15 лет», — сказал депутат.

По его словам, размер зависит от оклада, продолжительности службы и должности, которую занимал гражданин. Например, федеральный служащий, который получал в среднем 70 тысяч рублей и имеет стаж 20 лет, может рассчитывать на пенсию около 31,5 тысячи рублей. А если россиянин был офицером, имеет большой стаж и опыт на руководящих должностях, то его пенсия может быть свыше 50 тысяч рублей.

Также к сумме прибавляется и страховая часть – 8,9 тысячи рублей. Для военнослужащих её назначают отдельно при достижении пенсионного возраста, а у обычных граждан она входит в состав обычной пенсии.

С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько
С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

Напомним, что ранее глава в Госдуме предложили изменить правила наследования пенсии. То есть разрешить передачу средств наследникам в полном объёме. Депутаты считают, что расширение права сделало бы систему более привлекательной для участия граждан.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar