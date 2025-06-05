С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько С 1 июля часть пенсионеров станет получать больше. Какие прибавки сделают на федеральном и региональном уровне? 4 июня, 21:20 Юристы рассказали, какие выплаты пенсионеры получат в июле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yurakrasil

С 1 июня 2025 года в Калининградской области планируется на 3% повысить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам ВОВ, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, а также ветеранам становления Калининградской области. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Если говорить о прибавках на федеральном уровне, то пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июле 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8907,70 рубля. На такую же сумму вырастут и выплаты инвалидам, которым в июле будет установлена I группа инвалидности. При этом важно учесть, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.

— Если у пенсионера в июле появится ребёнок или супруга оформит пенсию в июле и она будет ниже, чем у второго супруга, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Речь идёт о ситуациях, когда второй супруг признан иждивенцем. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, — пояснила Оксана Красовская.

К числу иждивенцев, за которых можно получить прибавку, относятся только близкие родственники пенсионера. Это дети в возрасте до 18 лет (тут факт подтверждения иждивения не требуется) или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) и не работают.

— При этом право на надбавку к пенсии имеют оба родителя, не только один. Также к иждивенцам ещё могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. То есть, если у бабушки находится внук или внучка на иждивении, она опекун, тогда она может обратиться за таким повышением. Повышение устанавливается в заявительном порядке и после предоставления документов, — рассказала Оксана Красовская.

Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трёх членов семьи. Кроме того, повышение производится и к страховой пенсии по инвалидности. А вот тем, кому назначена социальная пенсия (из-за отсутствия стажа) или социальная пенсия по инвалидности, повышение не предусмотрено.

В июле получат повышенную пенсию также те пенсионеры, которые уволились с работы в июне 2025 года. Прибавку сделают за те годы, когда не было индексации работающим пенсионерам.

Если пенсионер сомневается в своём размере пенсии, то он имеет право обратиться в СФР с заявлением о предоставлении подробного расчёта выплат.

Кстати, в Социальном фонде России подсчитали, что уже более миллиона россиян предоставили через «Госуслуги» данные для получения пенсии. Это позволяет быстрее и проще перечислять выплаты после оформления. Особенно, если пенсию назначили автоматически, то есть человек не обращался в Социальный фонд. В таком формате сейчас устанавливают выплаты инвалидам, а также детям, которые потеряли родителя. Для получения пенсии от них не требуются какие-либо документы, так как вся необходимая информация есть в распоряжении СФР.

Также стоит отметить, что с 2026 года СФР будет устанавливать региональные соцдоплаты к пенсии. Нововведение упростит систему назначения выплат. Более того, оно снизит нагрузку со служб соцзащиты. Стоит учитывать, что новая система будет работать только в тех субъектах, чьи власти заключат соглашения с Соцфондом о передаче полномочий. При этом новшество имеет большое практическое значение. Сейчас региональная доплата нередко поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии. В результате возникает путаница и усложняется процедура учёта доходов. Пенсионерам приходится следить за двумя разными поступлениями денег. В дальнейшем все выплаты будут приходить одновременно.

Авторы Нина Важдаева