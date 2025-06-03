Интрига недели. Что произойдёт с ключевой ставкой Центробанка 6 июня 6 июня состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Его можно назвать самым интригующим в 2025 году. Экономисты считают, что решение регулятора может быть непредсказуемым. Стоит ли ждать снижения ключевой ставки или, наоборот, повышения? 2 июня, 21:20 Экономисты рассказали, как может измениться ключевая ставка 6 июня 2025 года. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Почему Центробанк может снизить ключевую ставку 6 июня

Средний срез по публичным ожиданиям показывает, что только один из трёх экономистов ждёт понижения ключевой ставки на июньском заседании ЦБ РФ. Основным аргументом в таких прогнозах выступает снижение и недельной, и годовой инфляции в стране. Такой вывод сделал генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Чего точно можно ждать от ЦБ в пятницу, так это смены сентимента в сторону смягчения. Если такое случится, рынок воспримет подобные сигналы как указание на готовность снижать ставку до конца лета. Ориентир по ставке в 19% годовых до конца года может и не реализоваться потому, что индекс потребительских цен выглядит серьёзным препятствием для быстрого смягчения денежно-кредитных условий, — добавил Василий Гиря.

По его оценкам, ключевая ставка пока вряд ли будет меняться, но риторика Банка России, скорее всего, смягчится.

— Наиболее вероятный сценарий на заседании Банка России, которое пройдёт 6 июня, — сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых. Большинство экспертов ожидают, что регулятор не станет снижать ставку, но обозначит возможность будущего смягчения денежно-кредитной политики. Например, в итоговом пресс-релизе может появиться формулировка о начале цикла снижения ставки уже в июле, если инфляция продолжит замедляться. При этом есть альтернативные мнения: некоторые эксперты допускают снижение на 200 б.п. до 19% из-за замедления экономики и кредитования, но такая вероятность оценивается лишь в 30%, — рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров считает, что пока наиболее вероятным остаётся смягчение сигнала при сохранении ставки. Дело в том, что прозрачные намёки на значительное снижение в июле будут для рынка эквивалентны плавному началу снижения сейчас.

Почему Центробанк может оставить ключевую ставку без изменений

Рынок не сформировал консенсус в прогнозе по ставке ЦБ, что говорит об отсутствии явных аргументов в пользу её существенного изменения. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, главной целью монетарной политики регулятора является таргетирование инфляции к уровню 4% в год, динамика которой пока остаётся двузначной. В этой связи Банк России, вероятно, продолжит сохранять жёсткость денежно-кредитных условий близко к текущим.

— На заседании 6 июня Банк России, по всей вероятности, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Несмотря на некоторое замедление инфляции и снижение годового показателя до 9,9%, инфляционные ожидания остаются высокими — в мае они составили 13,4%. В такой ситуации преждевременное снижение ставки может быть расценено как избыточно мягкий шаг. Особенно на фоне сохраняющихся рисков для ценовой стабильности, — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Он пояснил, что Центробанк продолжает ориентироваться на инфляционную цель в 4% и пока действующие тренды не позволяют говорить о достижении этого уровня в обозримом будущем. Дополнительную осторожность вызывает нестабильность курса рубля и перегрев на рынке труда, что усиливает давление на потребительские цены. В этих условиях пауза в цикле денежно-кредитной политики выглядит наиболее логичной.

Почему Центробанк может повысить ключевую ставку

Заседание Банка России по ключевой ставке, назначенное на 6 июня, изначально рассматривалось как рутинное, с высокой вероятностью сохранения текущего уровня в 21%. Однако ситуация на финансовом рынке в начале недели внесла неожиданную турбулентность. И теперь аналитики признают — прогнозы, сделанные до выходных, уже устарели. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственнои‌ думы Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева