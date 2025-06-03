В Госдуме предложили изменить правила наследования пенсии

В России необходимо пересмотреть правила наследования накопительной пенсии, разрешив передачу средств наследникам в полном объёме, заявил глава думского Комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Парламентарий также выступил за расширение инвестиционных инструментов для пенсионных фондов.

В настоящее время, как пояснил депутат, унаследовать пенсионные накопления можно лишь в двух случаях: при смерти гражданина до назначения выплат либо при получении им срочных (а не пожизненных) пенсионных выплат. Во всех остальных случаях эти средства остаются недоступными для наследников.

«Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — сказал Гаврилов, передаёт ТАСС.