Россиянам рассказали, в каких случаях могут приостановить выплату пенсии

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин перечислил ситуации, когда выплата страховой пенсии может быть временно приостановлена. Об этом пишет «Прайм».

Согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», выплаты прекращаются, если пенсионер в течение шести месяцев не получает деньги через почтовое отделение или на дому. Для инвалидов основанием для приостановки выплат становится неявка на обязательное переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы.

Кроме того, пенсии по потере кормильца могут заморозить, если достигший 18 лет получатель, окончивший школу, не предоставит в Социальный фонд России документы, подтверждающие очное обучение в колледже или вузе.