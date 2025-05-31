Соцфонд выяснил, насколько отличается средняя пенсия у женщин и мужчин в России
В среднем пенсионные выплаты женщинам в России выше, чем мужчинам
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Женщины-пенсионеры получают более высокую пенсию, чем мужчины. Об этом говорят данные Социального фонда России за 2025 год.
Статистические данные показывают, что средний размер ежемесячной пенсии, назначенной женщинам в Российской Федерации, составляет 23 249,58 рубля. Для мужчин этот показатель равен 23 028,33 рублям. Общий средний размер пенсионного обеспечения по стране зафиксирован на уровне 23 175,17 рубля.
Ранее основатель телеканала «Царьград» Малофеев предложил лишить права на получение государственных пенсий людей, которые родились после 1995 года. По его словам, они сами должны планировать, за счёт чего будут жить в пенсионном возрасте.