Соцфонд выяснил, насколько отличается средняя пенсия у женщин и мужчин в России

Женщины-пенсионеры получают более высокую пенсию, чем мужчины. Об этом говорят данные Социального фонда России за 2025 год.

Статистические данные показывают, что средний размер ежемесячной пенсии, назначенной женщинам в Российской Федерации, составляет 23 249,58 рубля. Для мужчин этот показатель равен 23 028,33 рублям. Общий средний размер пенсионного обеспечения по стране зафиксирован на уровне 23 175,17 рубля.