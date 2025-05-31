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31 мая, 06:18

Соцфонд выяснил, насколько отличается средняя пенсия у женщин и мужчин в России

В среднем пенсионные выплаты женщинам в России выше, чем мужчинам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Женщины-пенсионеры получают более высокую пенсию, чем мужчины. Об этом говорят данные Социального фонда России за 2025 год.

Статистические данные показывают, что средний размер ежемесячной пенсии, назначенной женщинам в Российской Федерации, составляет 23 249,58 рубля. Для мужчин этот показатель равен 23 028,33 рублям. Общий средний размер пенсионного обеспечения по стране зафиксирован на уровне 23 175,17 рубля.

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Ранее основатель телеканала «Царьград» Малофеев предложил лишить права на получение государственных пенсий людей, которые родились после 1995 года. По его словам, они сами должны планировать, за счёт чего будут жить в пенсионном возрасте.

Мария Любицкая
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