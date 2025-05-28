Июньские пенсии придут раньше: График пенсионных выплат изменён из-за Дня России

Российские пенсионеры, чьи выплаты обычно приходятся на середину июня, получат пенсию досрочно. Это связано с предстоящими длинными выходными по случаю Дня России 12 июня. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как сообщил парламентарий, средства будут перечислены уже 10 или 11 июня. Речь идёт о гражданах, чьи пенсионные выплаты по линии обязательного страхования обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца. Такое решение принято Социальным фондом России (СФР) для того, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение средств до наступления праздничных дней. Досрочная выплата будет произведена централизованно как для тех, кто получает пенсию через банки, так и для тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.

«Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку», — добавил Говырин.

Депутат подчеркнул, что это временное изменение графика, вызванное исключительно праздничными датами. После завершения выходных выплаты продолжатся согласно стандартному порядку. Парламентарий порекомендовал гражданам при необходимости уточнять конкретные даты получения средств в обслуживающих организациях: банках, на почте или в отделениях СФР.