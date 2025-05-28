Нарушение святости: В РПЦ высказались о пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО

Вопрос рождения детей с помощью ЭКО после смерти отца — очень сложный и деликатный, и в Церкви на него смотрят с большой осторожностью. Об этом Life.ru рассказал священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

Он пояснил, что использование донорского генетического материала рассматривается как нарушение святости супружеских отношений. Церковь также запрещает уничтожать «избыточные эмбрионы», поскольку душа у человека появляется в момент зачатия. К их заморозке или дарению священство тоже относится без энтузиазма.

Также Церковь категорически против суррогатного материнства, поскольку это нарушает духовное единство семьи и приводит к сложным моральным и социальным последствиям. Есть ещё целый ворох психологических и физиологических проблем, связанных с этим вопросом. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Говоря о конкретных случаях зачатия после смерти отца (если его семя было сохранено), Береговой отметил отсутствие единого мнения у церкви. Он указал на потенциальные психологические трудности для ребёнка, который может столкнуться с необходимостью осознания необычных обстоятельств своего рождения, а также на сложности его духовного воспитания в отсутствии одного из родителей.

«Рекомендую по такому вопросу обращаться за советом к своему духовнику. Каждый случай уникален, и только духовник может помочь понять, насколько такое решение соответствует здравому смыслу и духовной пользе», — заключил он.