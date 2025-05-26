В ГД внесли проект о пенсиях детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца

Для восполнения законодательного пробела, выявленного Конституционным судом РФ, группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда и секретарём генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым представила в Госдуму законопроект о выплате пенсии детям, зачатым методом ЭКО. Инициатива направлена на закрепление права на страховые выплаты по потере кормильца за детьми, зачатыми посредством биомедицинских технологий уже после ухода из жизни их отца.

Ранее Конституционный суд РФ признал, что отдельные части статьи 10 ФЗ «О страховых пенсиях» не соответствуют основному закону страны, поскольку не позволяли назначать такую пенсию детям, рождённым в результате зачатия после кончины биологического отца.

«Проектом федерального закона предлагается определить новый вид социальной пенсии — социальная пенсия детям, рождённым по истечении 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке, и предоставить таким детям аналогичные права, которые предусмотрены в действующем законодательстве для детей, оба родителя которых неизвестны», — сказано в пояснительной записке.