Российские клиники хотят обязать отчитываться об успешных и неудачных ЭКО
SHOT: В России требуют сделать обязательной публикацию данных о результатах ЭКО
В России требуют публиковать в открытом доступе клинические результаты проведённых экстракорпоральных оплодотворений, выяснил SHOT. Оказалось, что жителей РФ интересует процент успешности процедуры в разных клиниках.
По данным Telegram-канала, несмотря на высокую популярность репродуктивных центров, ни одна клиника не публикует информацию о том, какой процент проведённых ЭКО оказался успешным. Исследования показывают, что сегодня больше половины ЭКО-процедур не приводят к беременности. В среднем по регионам беременность после протокола ЭКО наступает лишь в 32% случаев. Так, наибольшее после Москвы и Петербурга число протоколов ЭКО было проведено в Краснодарском крае — 7 200. При этом число наступивших беременностей после ЭКО — всего 1 200, что составляет 16,7%.
С инициативой об обязательной публикации клинических результатов ЭКО в Минздрав обратился портал «ПроДокторов». Акушер-гинеколог Маргарита Денисенко в беседе с SHOT подтвердила, что в случае поддержки инициативы процедура станет прозрачнее.
А ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в скандальную историю с роженицей из ХМАО, которой удалили матку. Глава СК затребовал затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи.
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