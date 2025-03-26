Российские клиники хотят обязать отчитываться об успешных и неудачных ЭКО

По данным Telegram-канала, несмотря на высокую популярность репродуктивных центров, ни одна клиника не публикует информацию о том, какой процент проведённых ЭКО оказался успешным. Исследования показывают, что сегодня больше половины ЭКО-процедур не приводят к беременности. В среднем по регионам беременность после протокола ЭКО наступает лишь в 32% случаев. Так, наибольшее после Москвы и Петербурга число протоколов ЭКО было проведено в Краснодарском крае — 7 200. При этом число наступивших беременностей после ЭКО — всего 1 200, что составляет 16,7%.