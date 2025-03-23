27-летняя россиянка лишилась матки после отказа врачей сделать ей кесарево

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу в отношении медперсонала одной из больниц Ханты-Мансийска, где роженице пришлось удалять матку после отказа врачей делать кесарево сечение. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи… 27-летней жительнице города Ханты-Мансийска. В декабре прошлого года женщина была госпитализирована для родоразрешения. В результате неверно выбранной тактики у пациентки возникли осложнения, ей потребовалось оперативное вмешательство с удалением органов», — говорится в тексте.

Поводом к разбирательству стали жалобы 27-летней женщины. Как пишут местные СМИ, в декабре прошлого года она родила мальчика. Роды прошли тяжело. По словам пострадавшей, она умоляла сделать ей кесарево сечение, имея к этому показания. Однако врачи отказали. Роженица потеряла много крови, а по итогу ей удалили матку из-за начавшихся осложнений. Женщина уверена, что этого можно было избежать, если бы ей сделали кесарево сечение. Сейчас она больше не может иметь детей. Проверка Минздрава ХМАО не выявила нарушений в действиях медперсонала, поэтому к делу подключился СК.