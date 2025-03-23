27-летняя россиянка лишилась матки после отказа врачей сделать ей кесарево
Бастрыкин потребовал доклад по делу роженицы из ХМАО, которой удалили матку
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу в отношении медперсонала одной из больниц Ханты-Мансийска, где роженице пришлось удалять матку после отказа врачей делать кесарево сечение. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи… 27-летней жительнице города Ханты-Мансийска. В декабре прошлого года женщина была госпитализирована для родоразрешения. В результате неверно выбранной тактики у пациентки возникли осложнения, ей потребовалось оперативное вмешательство с удалением органов», — говорится в тексте.
Поводом к разбирательству стали жалобы 27-летней женщины. Как пишут местные СМИ, в декабре прошлого года она родила мальчика. Роды прошли тяжело. По словам пострадавшей, она умоляла сделать ей кесарево сечение, имея к этому показания. Однако врачи отказали. Роженица потеряла много крови, а по итогу ей удалили матку из-за начавшихся осложнений. Женщина уверена, что этого можно было избежать, если бы ей сделали кесарево сечение. Сейчас она больше не может иметь детей. Проверка Минздрава ХМАО не выявила нарушений в действиях медперсонала, поэтому к делу подключился СК.
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