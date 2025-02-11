Врачебная ошибка: Мужчина лишился рук и ног после удаления камней в почках

В США 46-летний Чад Герло лишился всех четырёх конечностей из-за ошибки врачей. Мужчина лёг в больницу, чтобы удалить камни из почек, но в итоге остался без рук и ног, сообщает издание Daily Mirror.

«Он заразился инфекцией после операции, что привело к сепсису — состоянию, вызывающему отказ органов», — уточняют журналисты.

Хотя операция по удалению камней прошла успешно, вскоре у пациента обнаружился сепсис. У него поднялось давление и начали отказывать органы. Из-за сильных антибиотиков, которые прописали медики, у мужчины почернели руки и ноги, поскольку кровь не поступала к конечностям. В итоге медики решили ампутировать пациенту руки и ноги.

Чад подал в суд на больницу из-за ненадлежащего оказания услуг. Вопрос компенсации представители медучреждения решили до заседания, сумма не уточняется. По данным издания, американец передвигался на инвалидной коляске ещё до несчастного случая — после того, как попал в ДТП. Однако теперь мужчина точно не сможет жить без помощи близких — протезирование конечностей осуществить вряд ли получится.