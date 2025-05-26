Эксперты объяснили, кощунственно ли распечатывать иконы для храма на принтере

В подмосковных Мытищах завершается строительство нового храма Донской иконы Божией Матери, где для росписи стен использовали вертикальные принтеры. Технология позволила создать образы всего за полтора часа, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Настоятель храма протоиерей Артемий Литвинов подчёркивает, что такой подход был выбран для скорости, а сами изображения соответствуют православным канонам и созданы на основе работ иконописцев. Он также отметил, что получил благословение на этот метод. Однако некоторые прихожане критикуют новшество, называя его излишней коммерциализацией.

Специалисты разделились во мнениях. Анна Дубская, представитель Патриаршего подворья, напомнила, что традиционная иконопись требует духовной подготовки и особых условий. В то же время реставратор Павел Эйлер считает, что освящённые печатные иконы не отличаются от написанных вручную, поскольку важна не техника, а каноничность образа и молитвенное отношение к нему.

«Можно распечатать икону из интернета на принтере, освятить и молиться. Все освящённые изображения святых будут образами того, кто на них изображён. Другое дело, что есть грань между производством священных изображений для нужд Церкви и кощунственного изображения подобия икон не канонических или с помощью неподобающих иконе материалов», — цитирует Эйлера «Вечерняя Москва».

Параллельно с этим Церковь активно осваивает цифровое пространство. Как рассказал священник Захарий Савельев, онлайн-форматы стали важной частью проповеди, позволяя reaching a wider audience, включая тех, кто не может регулярно посещать храм. Популярность набирают и «батюшки-блогеры», которые обсуждают с молодёжью вопросы веры в доступном формате.