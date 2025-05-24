В Подмосковье задержали треш-блогеров за провокационное видео с крестом и иконой

В Подмосковье полиция задержала трёх треш-блогеров за съёмку провокационного ролика с православной символикой, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Речь идёт о молодых людях 2001–2003 годов рождения, все они — жители Балашихи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица 2001–2003 годов рождения проживают в городе Балашиха. Они задержаны по месту проживания и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — написала Ирина Волк в телеграм-канале.

Скандальное видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну возмущения. На одном из роликов молодой человек и две девушки глумились над символами православной веры и пропагандировали аморальный образ жизни. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.