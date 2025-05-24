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24 мая, 19:09

В Подмосковье задержали треш-блогеров за провокационное видео с крестом и иконой

МВД: В Балашихе задержали блогеров за ролик с крестом и иконой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Подмосковье полиция задержала трёх треш-блогеров за съёмку провокационного ролика с православной символикой, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Речь идёт о молодых людях 2001–2003 годов рождения, все они — жители Балашихи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица 2001–2003 годов рождения проживают в городе Балашиха. Они задержаны по месту проживания и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — написала Ирина Волк в телеграм-канале.

Скандальное видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну возмущения. На одном из роликов молодой человек и две девушки глумились над символами православной веры и пропагандировали аморальный образ жизни. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

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Ранее полиция задержала в Петербурге двух подростков, которые нападали на прохожих, снимали это на видео и выкладывали в Telegram. Одному из них было всего 13 лет. Юные блогеры избивали людей, распыляли в лицо газ и прокалывали шины.

Милена Скрипальщикова
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