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В Петербурге поймали юных треш-блогеров, заливших прохожим лица из перцового баллончика

В Петербурге полиция поймала двух подростков, избивавших прохожих на камеру

4 февраля, 13:03
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих подростков, которые избивали прохожих и записывали происходящее на камеру. Об этом сообщает городская полиция.

"1 февраля 2024 года сотрудниками регионального главка полиции в ходе мониторинга информационно-коммуникационных ресурсов выявлены телеграм-каналы, на которых были размещены видео избиения прохожих", — уточнили в ведомстве.

А уже 2 февраля юных треш-блогеров удалось поймать, первому только исполнилось 13 лет, второму — 16. По данным следствия, подозреваемые 14 января этого года распылили в лицо мужчине газ и повредили колёса у автомобиля, а 22 января они избили курьера на велосипеде и тоже брызнули в него из газового баллончика. Старший по возрасту подросток задержан, в отношении второго выбрана мера пресечения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

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Напомним, это не первые нападения подростков на прохожих в Петербурге. В декабре прошлого года подростки избили на улице курьера, который был госпитализирован с травмой головы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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